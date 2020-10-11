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Проект распоряжения о финансовой поддержке семей с детьми в 2020 году принят российским правительством. Речь идет о ежемесячных пособиях на детей в возрасте от трех до семи лет.
Так, кабмин решил выделить профильному министерству дополнительные денежные средства для реализации этой инициативы. Минтруд обеспечат деньгами, необходимыми для организации ежемесячных выплат таким семьям в 2020 г. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.
С предложением дополнительно поддержать семьи с детьми в начале этого года выступил президент Владимир Путин. Сумма государственной финансовой поддержки равняется половине размера прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. В среднем по стране это составляет порядка 5,5 тыс. рублей.
Ранее Путин объявлял, что с 1 января следующего года размер материнского капитала будет увеличен практически на 23 тыс. рублей и превысит таким образом 639 тыс. рублей.
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