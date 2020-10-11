Кабмин одобрил ежемесячные выплаты на детей в 2020 году

Кабмин одобрил ежемесячные выплаты на детей в 2020 году
Дети. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Министры поддержали президентскую инициативу по поддержке семей с малышами от трех до семи лет

Проект распоряжения о финансовой поддержке семей с детьми в 2020 году принят российским правительством. Речь идет о ежемесячных пособиях на детей в возрасте от трех до семи лет.

Так, кабмин решил выделить профильному министерству дополнительные денежные средства для реализации этой инициативы. Минтруд обеспечат деньгами, необходимыми для организации ежемесячных выплат таким семьям в 2020 г. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.

С предложением дополнительно поддержать семьи с детьми в начале этого года выступил президент Владимир Путин. Сумма государственной финансовой поддержки равняется половине размера прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. В среднем по стране это составляет порядка 5,5 тыс. рублей.

Ранее Путин объявлял, что с 1 января следующего года размер материнского капитала будет увеличен практически на 23 тыс. рублей и превысит таким образом 639 тыс. рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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что за левые цифры, редактор то что сейчас выходные не означает что маткапитал будет в 2021 году 639 000 рублей. Размер маткапитала в 2020 году составит 466,6 тыс. руб., а в 2021 году — 485,3 тыс. руб. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на уровень инфляции также будет проиндексирована неиспользованная часть маткапитала.
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