Смешные анекдоты на 12 октября

Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Забавные ситуации на злобу дня – смейтесь вместе с друзьями!
– Коллеги, вчера я потерял кошелек. Там было сто тысяч рублей! Кто найдет, получит тысячу рублей!
Один из сотрудников:
– Предлагаю две тысячи!
– Как вы считаете, есть ли результаты от газетных объявлений?
– Естественно, есть! – восклицает собеседник. – Вот позавчера мы написали, что нам срочно нужен сторож на склад. И что вы думаете? Вчера склад уже обчистили!
– Мама, мама, там беда! Папа с лестницы грохнулся!
– И что сказал? – интересуется родительница, вытирая посуду.
– Нууу, - замялся Вовочка. – Плохие слова не повторять?
– Нет!
– Тогда он упал молча.
Президент Республики оказался в компании оппозиционеров
Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики