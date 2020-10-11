Смешные анекдоты на 12 октября

Шутки дня для читателей "Утро.ру"

Забавные ситуации на злобу дня – смейтесь вместе с друзьями!

Расстроенный начальник устроил в офисе собрание.



– Коллеги, вчера я потерял кошелек. Там было сто тысяч рублей! Кто найдет, получит тысячу рублей!

Один из сотрудников:

– Предлагаю две тысячи!

Беседуют два одессита. Один задумчиво спрашивает:

– Как вы считаете, есть ли результаты от газетных объявлений?

– Естественно, есть! – восклицает собеседник. – Вот позавчера мы написали, что нам срочно нужен сторож на склад. И что вы думаете? Вчера склад уже обчистили!

Взволнованный Вовочка прибежал на кухню.

– Мама, мама, там беда! Папа с лестницы грохнулся!

– И что сказал? – интересуется родительница, вытирая посуду.

– Нууу, - замялся Вовочка. – Плохие слова не повторять?

– Нет!

– Тогда он упал молча.