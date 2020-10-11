Потребуется перегной и песок

Для того, чтобы будущим летом снимать много томатов с кустов, осенью нужно сделать ряд простых манипуляций на огороде. Несколько несложных хитростей помогут подготовить почву для активного роста ягоды.

Некоторые садоводы уверены, что удобрять почву заранее – пустая трата времени и питательных смесей. Однако, это не так. Чтобы восполнить запасы полезных микроэлементов, землю нужно прикормить сразу после завершения сезона. Первая половина октября отлично подходит для выполнения таких действий.

Для помидоров почва должна быть рыхлой и легкой. Нужно, чтобы земля хорошо пропускала влагу и воздух. Также необходимо отслеживать уровень кислотности почвы – она не должна быть превышена, и следить, чтобы земля не была перенасыщена удобрениями.

Как удобрять грядки под помидоры осенью

Для этого потребуется торф с песком, перегной (можно заменить навозом), калимагнезия и суперфосфат. На один метр гряды берем два ведра торфа, одно ведро перегноя и полведра песка.

Кроме того, почву нужно сдобрить 2 столовыми ложками калимагнезии, и одной суперфосфата.

Этих простых действий вполне достаточно, чтобы обеспечить отличный рост помидоров и богатый урожай красной ягоды на будущий год.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие еще работы нужно проводить в огороде в октябре.