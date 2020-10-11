Прежде чем бежать в магазин за специальными средствами, попробуйте проверенные способы

Опытные хозяйки советуют использовать несколько очистителей, которые найдутся в каждом доме.

Наверняка многие сталкивались с такой неэстетичной проблемой, как ржавчина в унитазе. Причины могут быть разными – и подтекающий бачок, и старые трубы, и плохая вода.

Как убрать ржавчину с унитаза? Рассказываем о нескольких народных методах без химии.

Сода и уксус

Нагрейте до кипения стакан уксуса (столового) и добавьте туда соду, чтобы получилась довольной густая смесь. Нанесите ее на ржавчину и оставьте на три-четыре часа либо на ночь. Затем смойте.

Лимонная кислота и уксус

Вам понадобится пульверизатор. Туда залейте треть стакана уксуса. Затем возьмите пару пакетиков лимонной кислоты и засыпьте в унитаз – участки со ржавчиной должны быть сухими. Затем аккуратно побрызгайте на порошок уксусом. Смесь начнет пениться. После нужно оставить эту смесь на несколько часов. По прошествии времени ржавые потеки станет гораздо легче оттереть.

Лимонная кислота

Самый простой способ годится, если потеки появились недавно. Нужно будет лишь высыпать в унитаз два пакета лимонной кислоты. Крайне желательно, чтобы воды там не было. Можно оставить на ночь, а потом потереть проблемные места ершиком. Металлический использовать не рекомендуется.

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