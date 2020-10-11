Появилось расписание ЕГЭ в 2021 году

Планируется, что экзамены пройдут в три этапа

ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году пройдут с 24 мая по 1 июля. Речь идет об основном периоде. Досрочные экзамены будут российские учащиеся будут сдавать с 22 марта по 16 апреля. Что касается дополнительного этапа, то он запланирован на период с 3 по 17 сентября. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию от Рособрнадзора.

Отмечается, что два периода Единого госэкзамена в 2021 году  – досрочный и основной – начнутся с испытаний по литературе, географии и химии.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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