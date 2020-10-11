Телеведущий собрал самые удачные остроты главнокомандующего за 20 лет

Владимир Соловьев опубликовал на своем телеграм-канале перечень анекдотов от российского лидера Владимира Путина. Остроумными шутками глава РФ нередко сопровождал политические тезисы для того, чтобы они были более наглядными. Размещенный телеведущим видеоролик содержит цитаты из программы "Москва. Кремль. Путин".

Еще в 2013 г. Владимир Путин замечал, что представители западных держав стремятся к собственному обогащению любыми способами.

"Они ведь привыкли в Европе как? По известному принципу: сначала давай съедим твое, а потом каждый свое", – пошутил президент во время публичного выступления.

В другой раз глава страны отпустил остроту на тему ролей в личных отношениях между противоположными полами. Президент отметил, что дело настоящего представителя сильного пола – "всегда пытаться". А вот дамам положено "всегда сопротивляться".

Во время короткого интервью перед игрой в хоккей президент в полном снаряжении отметил, что если в жизни человека более ничто не удивляет – ему прямая дорога на кладбище.



На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", состоявшегося в 2017 г. в Сочи Владимир Путин рассказал анекдот на тему отношений между мужчинами и женщинами:

"Один олигарх разорился и разговаривает с женой:

– Нам придется продать "Мерседес" и купить "Ладу".

– Ну, нормально.

– А еще придется переехать из особняка на Рублевке в нашу квартиру в Москве.

– Ничего!

– Ты же меня будешь любить?

– Буду очень любить! И очень скучать…"

В том году "Утро.ру" рассказывало, как Путин пошутил над кумом по поводу газового транзита. Лидер РФ объяснил украинскому оппозиционеру, у кого лучше информаторы.

