Курс рубля
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Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом, заявление Алиева о Путине и Армении, выплаты для россиян с детьми и неожиданная правда о японцах и СССР -– все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.
Коронавирус в России и мире
На Украине признались, что надеются только на российскую вакцину. Свой препарат Незалежная оказалась не в состоянии создать. Украинские политики массово ищут способ купить вакцину обходными путями.
В России установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. На 11 октября их было 3 634.
Вирусолог назвал три фактора, которые влияют на сроки снятия ограничений по коронавирусу в Москве и по всей России.
Жизнь
Кабмин одобрил ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.
Экономика
Эксперт назвал условия, при которых рубль может рухнуть до минимумов 2014-16 годов.
Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна быть благодарна России и Владимиру Путину лично. Москва пришла на помощь Еревану, подчеркнул он. Азербайджанский лидер дал российскому СМИ интервью, где высказался о роли России в конфликте в Нагорном Карабахе.
Российский историк сообщил, что японцы считают виновным в бомбежке Хиросимы и Нагасаки вовсе не США, а СССР. Так Запад переписывает историю войны.
Президент Республики оказался в компании оппозиционеров
Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики