Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Новый рекорд по заболеваемости коронавирусом, заявление Алиева о Путине и Армении, выплаты для россиян с детьми и неожиданная правда о японцах и СССР -– все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.

Коронавирус в России и мире

На Украине признались, что надеются только на российскую вакцину. Свой препарат Незалежная оказалась не в состоянии создать. Украинские политики массово ищут способ купить вакцину обходными путями.

В России установлен новый рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. На 11 октября их было 3 634.

Вирусолог назвал три фактора, которые влияют на сроки снятия ограничений по коронавирусу в Москве и по всей России.

Жизнь

Кабмин одобрил ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Экономика

Эксперт назвал условия, при которых рубль может рухнуть до минимумов 2014-16 годов.

Политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна быть благодарна России и Владимиру Путину лично. Москва пришла на помощь Еревану, подчеркнул он. Азербайджанский лидер дал российскому СМИ интервью, где высказался о роли России в конфликте в Нагорном Карабахе.

Российский историк сообщил, что японцы считают виновным в бомбежке Хиросимы и Нагасаки вовсе не США, а СССР. Так Запад переписывает историю войны.