Россиянам предложили помощь с оплатой съемного жилья

Россиянам предложили помощь с оплатой съемного жилья
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Льготы введут для определенной категории граждан

В России предложили ввести субсидии на аренду квартир для малоимущих. Документ уже направили заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой.

Предложение вызвано проблемой с обеспечением социальным жильем нуждающихся россиян: подобных квартир становится меньше, а в регионах нет возможности строить новые.

"По договорам социального найма государство передает жилье бесплатно и на неограниченный срок",

– пояснила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. По ее словам, приватизация доступна только для тех, кто раньше такое право не использовал.

В России же инвалиды, ветераны войн, малоимущие зачастую нуждаются в поддержке: порой в семьях площадь жилья на человека оказывается меньше нормы. А из-за ограничений россиянам порой приходится стоять в очередях десятилетиями для получения помощи.

Чтобы решить эту проблему, в России разработали новый законопроект, который предполагает появление субсидий на аренду жилья для тех, кто имеет право на жилищную поддержку. Льготы могут выплачивать, если расходы превышают допустимую сумму в бюджете.

При этом аренда не обязательно должна быть на условиях социального найма, уточнила председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева в беседе с "Известиями".

Ранее о льготах напомнили россиянам, которые вскоре планируют выйти на пенсию.

Карина СИРАЗОВА

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