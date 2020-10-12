На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"

Постоянные COVID-пугалки, заполнившие собой все информационное пространство, предрекающие новые карантинные меры и локдауны, вызывают все большее раздражение среди россиян. Еще совсем недавно тех, кто рискнул усомниться в целесообразности тотальных закрытий и ограничений всего и вся, моментально относили к разряду ковид-диссидентов и маргиналов. Однако уже сегодня свои сомнения в адекватности предпринимаемых мер высказывают и вполне себе авторитетные деятели, которых трудно заподозрить в каком-либо диссидентстве.

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

На днях свое отношение к предполагаемому карантину и повторному локдауну высказал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он обратился к россиянам с просьбой поддержать декларацию Great Barrington, уже подписанную десятками тысяч ученых, медиков и просто представителей гражданского общества со всего мира.

"Сегодня, когда COVID-19 грозит нанести миру новый, сокрушительный удар, перед государствами стоит дилемма: ввести жесткие ограничения и добить экономику или пойти иным путем, – отметил Борис Титов. - Основная мысль декларации – принять мудрое решение: не закрывать экономику, сосредоточиться на усиленной заботе о людях из групп риска, прежде всего о пожилых. Тем же, кто подвержен заболеванию в меньшей степени, позволить полностью вернуться к нормальной жизни, поспособствовав, таким образом, формированию коллективного иммунитета к коронавирусу. С его укреплением, будет снижаться риск заражения для всех, включая уязвимые категории".

Наиболее сострадательный подход, который уравновешивает риски и преимущества достижения коллективного иммунитета, заключается в том, чтобы позволить тем, кто подвергается минимальному риску смерти, нормально жить, чтобы создать иммунитет к вирусу через естественную инфекцию, в то же время лучше защищая тех, кто подвергается самому высокому риску, – провозглашается в декларации Great Barrington.

НЕ ПАНИКА, А СПАСЕНИЕ

Согласно тексту документа, принятие мер по защите уязвимых групп населения должно стать главной целью ответных мер общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19. Например, дома престарелых должны использовать персонал с приобретенным иммунитетом и проводить частые ПЦР-тесты других сотрудников и всех посетителей. Ротация персонала должна быть сведена к минимуму. Пенсионеры, живущие дома, должны иметь продукты питания и другие предметы первой необходимости, доставляемые к ним домой. Когда это возможно, они должны встречаться с членами семьи снаружи, а не внутри.





Таким образом, авторы декларации пытаются взглянуть на пандемию критическим взглядом, стараясь не следовать слепо навязываемым сегодня миру взглядам на COVID-19. Основная мысль, проходящая красной нитью через весь документ, – это необходимость принятия мудрого решения: не закрывать экономику, а сосредоточиться на усиленной заботе о людях из групп риска, прежде всего о пожилых.

По мнению авторов декларации, помещение людей в изоляцию, напротив оказывает разрушительное воздействие на здоровье граждан в долгосрочной перспективе и может привести к росту избыточной смертности в ближайшие годы.

"Все, к чему мы и мировое научное сообщество призываем - слушать голос разума!"

– говорится в документе.

Главный принцип декларации заключается в четком разделении всех людей на группы с низким и высоким риском заражения. Тем же, кто находится в группе низкого риска, следует немедленно позволить вернуться к нормальной жизни.

"Школы и университеты должны быть открыты для очного обучения. Следует возобновить внеклассные занятия. Молодые люди из группы низкого риска должны работать в обычном режиме, а не из дома",

– говорится в декларации.

БОЛИВАР ДВОИХ НЕ ВЫНЕСЕТ...

Очевидно, что появление этого воззвания стало реакцией значительной части населения мира на последствия первого локдауна, состоявшегося еще этой весной. Он показал, насколько разрушительными могут оказаться карантинные меры, введенные в довершении ко всему, еще по не совсем однозначным поводам. Сегодня люди видят уже знакомые признаки "закрытия", и это не может не вызывать у них беспокойства.

Примечательно, что вопросами целесообразности карантинных мер задаются в том числе и крупные региональные руководители, ранее не замеченные в критическом отношении к навязываемым всему миру шаблонным мерам. Это дает некую надежду на то, что возможная надвигающаяся изоляция не будет столь бессмысленной и беспощадной, как предыдущая.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин дал понять, что пока не готов к принудительному закрытию бизнесов, и делает ставку на "лайт-вариант" борьбы с вирусом в Москве. По его словам, "лайт-вариант" заключается в отправке части сотрудников московских предприятий на удаленную работу. Это, по его мнению, позволит не прерывать работу предприятий и не закрывать ни одну из сфер экономики.

О недопустимости закрытия предприятий говорит и губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, главная задача властей региона – не допустить введения карантина из-за COVID-19.

"Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все – труба",

— сказал Андрей Воробьев.

Из этого можно сделать вывод, что на этот раз "закрытия" будут более избирательными, чем в первый "карантин". Если руководители обоих регионов действительно намерены сделать ставку не на закрытие предприятий вообще, а на перевод их сотрудников на "удаленку", то есть основания полагать, что вводимые ограничения окажутся не столь бессмысленными и беспощадными, как это было раньше.