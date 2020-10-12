Выселение из квартиры за долги: кому и когда грозит лишение жилья

Эксперт подсказал уловку, как не остаться без крыши над головой

Граждан, имеющих задолженность по оплате услуг ЖКХ, по закону можно выселить из квартиры. Но на практике это сделать очень сложно.

Во-первых, практически нереально добиться принудительного выселения собственника из приватизированной или купленной квартиры. Выселить неплательщика через суд коммунальщики могут из муниципального жилья, где человек проживает по договору социального найма.

Во-вторых, важна не сумма долга, а период неуплаты, отмечает адвокат Надежда Ермолаева. На квартиросъемщика могут подать в суд, если он без уважительной причины не платил полгода.

"Если в течение 6 месяцев гражданин хоть раз внес плату за услуги по ЖКХ, то выселить его не могут, а установленный в законе шестимесячный срок исчисляется заново",

– поясняет юрист. При этом суд учитывает причину, по которой должник не платил за жилье, пишет "Прайм". Если он в указанный период тяжело болел или имеет справку о задержке заработной платы на предприятии, это учитывается в его пользу. Но лучше, если человек своевременно уведомит жилищную компанию о подобных личных обстоятельствах, чтобы реструктурировать задолженность в досудебном порядке. В любом случае от выплаты полной стоимости услуг ЖКХ плюс пени его никто не избавит.

Важно помнить, что по российскому законодательству некоторые категории граждан защищены от угрозы лишиться крыши над головой при любых обстоятельствах. Это ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, инвалиды, пенсионеры по старости и т.п. Однако оплата коммунальных услуг относится к такой разновидности платежей, которую разрешено взыскивать с пенсий и других социальных пособий даже без согласия владельца счета.

Ранее стало известно, как россиян обманывают с долгами по ЖКХ.