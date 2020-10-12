Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Кусты роз считаются одними из самых любимых растений садоводов. Они радуют не только своей красотой, но и нежным ароматом. Однако далеко не все знают, как правильно обрезать розы перед зимовкой. А ведь здесь есть свои тонкости.
Необходимо учитывать следующий факт – неправильная обрезка активизирует рост побегов, что очень некстати. В таком случае растение может не пережить зиму. А если и переживет, то будет иметь крайне непрезентабельный, вялый вид. Подобный нежелательный эффект производят и азотосодержащие подкормки, поэтому следует от них отказаться.
Когда нужно заниматься обрезкой
Необходимо выбрать день, когда температура воздуха будет составлять от 0 максимум до +10°C. Эти условия крайне благоприятны, так как прохлада замедляет жизненные процессы роз.
Какие ветки нужно обрезать
Избавляться нужно от двух видов веток.
Первый – зараженные или сухие побеги. Дело в том, что при плюсовых температурах на них запускаются процессы гниения. Бактерии и грибки с легкостью переберутся на здоровые ветки, разнося заразу по всему кусту.
Второй тип – молодые побеги, которые еще не успели дозреть. Они имеют красный цвет, а также мелкие листочки. Избавляться от них нужно потому, что стебли не перенесут заморозков и начнут гнить. И тогда случится то, что описано выше.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как подготовить землю для рассады.
Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода
Стороннику украинского Майдана кажется, что наш президент посягает на суверенитет Республики