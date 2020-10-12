Переживут зиму: когда и как обрезать кусты роз

Переживут зиму: когда и как обрезать кусты роз
Фото: pixabay.com
Следование советам поможет не только уберечь растения от гибели, но и сохранить их прекрасный вид во время цветения

Кусты роз считаются одними из самых любимых растений садоводов. Они радуют не только своей красотой, но и нежным ароматом. Однако далеко не все знают, как правильно обрезать розы перед зимовкой. А ведь здесь есть свои тонкости.

Необходимо учитывать следующий факт – неправильная обрезка активизирует рост побегов, что очень некстати. В таком случае растение может не пережить зиму. А если и переживет, то будет иметь крайне непрезентабельный, вялый вид. Подобный нежелательный эффект производят и азотосодержащие подкормки, поэтому следует от них отказаться.

Когда нужно заниматься обрезкой

Необходимо выбрать день, когда температура воздуха будет составлять от 0 максимум до +10°C. Эти условия крайне благоприятны, так как прохлада замедляет жизненные процессы роз.

Какие ветки нужно обрезать

Избавляться нужно от двух видов веток.

Первый – зараженные или сухие побеги. Дело в том, что при плюсовых температурах на них запускаются процессы гниения. Бактерии и грибки с легкостью переберутся на здоровые ветки, разнося заразу по всему кусту.

Второй тип – молодые побеги, которые еще не успели дозреть. Они имеют красный цвет, а также мелкие листочки. Избавляться от них нужно потому, что стебли не перенесут заморозков и начнут гнить. И тогда случится то, что описано выше.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как подготовить землю для рассады. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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