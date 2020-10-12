Нападавшему не удалось сорвать встречу бывшего грузинского лидера с избирателями

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подвергся нападению неизвестного мужчины. Инцидент произошел 11 октября в Афинах, куда политик прибыл на встречу с грузинскими эмигрантами в рамках предстоящих парламентских выборов, которые состоятся в закавказской стране в октябре.

Как отмечает источник, перед входом в здание, где должен был состояться диалог экс-лидера Грузии с соотечественниками, на него напал неизвестный, нанеся несколько ударов в область головы.

После нападения на месте начались волнения.

В результате инцидента пострадали несколько человек. На место происшествия вызвали отряд быстрого реагирования.

Встреча Саакашвили с эмигрантами не сорвалась. Политик поделился с ними своими планами, которые предлагает сторонникам.

Как отмечает телеканал Mtavari, Саакашвили является одним из кандидатов на пост премьера Грузии. Он выступает от оппозиционного блока "Сила в единстве".

Cам бывший президент ранее написал в своем "Фейсбук", что осведомлен о возможных провокациях в свой адрес, однако эти люди "плохо его знают".

О выдвижении кандидатуры Саакашвили на пост премьера стало известно 9 сентября.