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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подвергся нападению неизвестного мужчины. Инцидент произошел 11 октября в Афинах, куда политик прибыл на встречу с грузинскими эмигрантами в рамках предстоящих парламентских выборов, которые состоятся в закавказской стране в октябре.
Как отмечает источник, перед входом в здание, где должен был состояться диалог экс-лидера Грузии с соотечественниками, на него напал неизвестный, нанеся несколько ударов в область головы.
После нападения на месте начались волнения.
В результате инцидента пострадали несколько человек. На место происшествия вызвали отряд быстрого реагирования.
Встреча Саакашвили с эмигрантами не сорвалась. Политик поделился с ними своими планами, которые предлагает сторонникам.
Как отмечает телеканал Mtavari, Саакашвили является одним из кандидатов на пост премьера Грузии. Он выступает от оппозиционного блока "Сила в единстве".
Cам бывший президент ранее написал в своем "Фейсбук", что осведомлен о возможных провокациях в свой адрес, однако эти люди "плохо его знают".
О выдвижении кандидатуры Саакашвили на пост премьера стало известно 9 сентября.
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