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Синоптики сообщили о том, что в выходные жителей Московского региона ждет первый снег. Температура воздуха упадет до +4-5°C.
По словам специалистов, тепло продержится в Центральной России вплоть до середины недели. Местами термометр будет показывать +17°C. Однако не обойдется без осадков, передает АГН "Москва" со ссылкой на синоптиков агентства "Фобос".
К субботе дожди в некоторых местах перейдут в первый снег, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Поэтому придется доставать теплые вещи.
Ранее стало известно, что в Московском регионе установилось мокрое бабье лето.
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