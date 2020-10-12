В скором времени тепло покинет Центральную Россию

Синоптики сообщили о том, что в выходные жителей Московского региона ждет первый снег. Температура воздуха упадет до +4-5°C.

По словам специалистов, тепло продержится в Центральной России вплоть до середины недели. Местами термометр будет показывать +17°C. Однако не обойдется без осадков, передает АГН "Москва" со ссылкой на синоптиков агентства "Фобос".

К субботе дожди в некоторых местах перейдут в первый снег, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня". Поэтому придется доставать теплые вещи.

Ранее стало известно, что в Московском регионе установилось мокрое бабье лето.