В Кремле оценили необходимость введения карантина из-за коронавируса

Власти пока не рассматривают возможность объявить локдаун

Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в России, говорить о необходимости вводить локдаун в стране пока не имеет смысла. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые действия властей позволяют не обращаться к такой крайней мере.

По его словам, выстроенная борьба с инфекцией и наличие коечного фонда позволяют не прибегать к карантину, отмечает РИА ФАН. Песков отметил, что сейчас есть более продвинутые системы лечения коронавирусных больных, чем те, которые были весной, что позволяет добиться меньшей смертности. 

"Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения",

– добавил Песков, передает РИА "Новости". 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в России зреет протест против карантина. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ага позволяют наверное, только прежде чем их задействовать нужно в больницу попасть. А то в некоторых регионах уже по 3-е суток врача на дом ждут или скорую.
1
новости партнеров

Запрет "Северного потока - 2" окажется губительным для Европы

Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода

В России зреет протест против COVID-изоляции

На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей