Власти пока не рассматривают возможность объявить локдаун

Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в России, говорить о необходимости вводить локдаун в стране пока не имеет смысла. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые действия властей позволяют не обращаться к такой крайней мере.

По его словам, выстроенная борьба с инфекцией и наличие коечного фонда позволяют не прибегать к карантину, отмечает РИА ФАН. Песков отметил, что сейчас есть более продвинутые системы лечения коронавирусных больных, чем те, которые были весной, что позволяет добиться меньшей смертности.

"Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения",

– добавил Песков, передает РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в России зреет протест против карантина.