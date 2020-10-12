Это поможет избежать застоя воды и засора канализации

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что вода в кухонной раковине начинает уходить в слив не сразу. Причина может крыться в засоре сифона.

Сифон – это специальное устройство, препятствующее попаданию в квартиру неприятных запахов через трубы. Также приспособление не дает очисткам добраться до канализации.

Существует несколько способов, как прочистить сифон без использования бытовой химии. На помощь придут сода, соль и уксус.

Способ №1. Сода + уксус

Уберите всю посуду из раковины. Промойте приспособление с помощью губки и воды. Очистите сливное отверстие от отходов.

Подготовьте указанные ингредиенты в следующих пропорциях: полстакана соды и полстакана 9% уксуса.

Открутите болт сетки, которая закрывает сток. Наполните сифон содой. Верните сетку на место, чтобы образовавшийся от химической реакции газ не навредил вам. Сверху залейте уксус и закройте отверстие тряпкой.

Подождите 30 минут. По истечении этого времени вылейте горячую воду в сток.

Способ №2. Соль + каустическая сода

Вам понадобятся 150 граммов соли и 100 граммов каустической соды. Во время работы со средствами необходимо действовать очень осторожно, чтобы не получить химические ожоги.

Снимите сетку и засыпьте в сифон реактивы. Закройте слив, после чего влейте в него горячую воду. После проведенной процедуры пользоваться раковиной нельзя в течение семи часов.

Промойте слив большим количеством теплой воды из крана.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как прочистить трубы от засоров.