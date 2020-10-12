Как прочистить сифон под раковиной на кухне: народные методы

Как прочистить сифон под раковиной на кухне: народные методы
Фото: Werner Bachmeier/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Это поможет избежать застоя воды и засора канализации

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что вода в кухонной раковине начинает уходить в слив не сразу. Причина может крыться в засоре сифона.

Сифон – это специальное устройство, препятствующее попаданию в квартиру неприятных запахов через трубы. Также приспособление не дает очисткам добраться до канализации.

Существует несколько способов, как прочистить сифон без использования бытовой химии. На помощь придут сода, соль и уксус.

Способ №1. Сода + уксус

Уберите всю посуду из раковины. Промойте приспособление с помощью губки и воды. Очистите сливное отверстие от отходов.

Подготовьте указанные ингредиенты в следующих пропорциях: полстакана соды и полстакана 9% уксуса.

Открутите болт сетки, которая закрывает сток. Наполните сифон содой. Верните сетку на место, чтобы образовавшийся от химической реакции газ не навредил вам. Сверху залейте уксус и закройте отверстие тряпкой.

Подождите 30 минут. По истечении этого времени вылейте горячую воду в сток.

Способ №2. Соль + каустическая сода

Вам понадобятся 150 граммов соли и 100 граммов каустической соды. Во время работы со средствами необходимо действовать очень осторожно, чтобы не получить химические ожоги.

Снимите сетку и засыпьте в сифон реактивы. Закройте слив, после чего влейте в него горячую воду. После проведенной процедуры пользоваться раковиной нельзя в течение семи часов.

Промойте слив большим количеством теплой воды из крана.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как прочистить трубы от засоров.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Запрет "Северного потока - 2" окажется губительным для Европы

Россия не понесет серьезные потери из-за приостановки строительства газопровода

В России зреет протест против COVID-изоляции

На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей