Смешные анекдоты на 13 октября

Смешные анекдоты на 13 октября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Актуальные шутки от "Утра.ру" поднимут настроение перед рабочим днем
  • Мужчина берет два пирожных в кондитерской, продавец достает две коробочки, чтобы упаковать.

– Мне в одну, – говорит покупатель.

– Но они же помнутся, пока вы их донесете.

– Мне есть, а не смотреть.


  • Бывший муж приходит к жене:

– Милая, я все понял, вернись ко мне, пожалуйста.

– Да? И что же ты понял?

– Что кроме тебя я никому не нужен.


  • Вчера моя девушка поймала букет на свадьбе сестры. Понятия не имею, как мы будем дальше отношения строить, если и у нее свадьба будет.


  • Разговаривают подруги по телефону:

– Слушай, а почему ты фотографии со своим Пашей не выкладываешь? Мол, счастье любит тишину?

– Ага. А еще его жена любит думать, что их брак можно спасти.


  • Каждый раз после того, как я погуляю со словами "Могу себе это позволить", потом еще месяц до следующей зарплаты вообще ничего не могу.


  • – Ты постоянно ругаешься матом. Это оттого, что у тебя маленький словарный запас! Нужно больше читать.

– Понимаешь, это своего рода сублимация.

– Сублимация? А что это?


  • Многие девушки заметили, что фраза "У меня есть парень" уже не считается достаточным аргументом для мужчин, которые хотят познакомиться. Нужно говорить: "Я ищу человека, который будет полностью меня содержать, оплачивая мои потребности", – мужик исчезнет моментально.

Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток Владимира Винокура.

Карина СИРАЗОВА

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