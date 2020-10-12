Смешные анекдоты на 13 октября

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– Мне в одну, – говорит покупатель.
– Но они же помнутся, пока вы их донесете.
– Мне есть, а не смотреть.
– Милая, я все понял, вернись ко мне, пожалуйста.
– Да? И что же ты понял?
– Что кроме тебя я никому не нужен.
– Слушай, а почему ты фотографии со своим Пашей не выкладываешь? Мол, счастье любит тишину?
– Ага. А еще его жена любит думать, что их брак можно спасти.
– Понимаешь, это своего рода сублимация.
– Сублимация? А что это?
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