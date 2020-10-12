Смешные анекдоты на 13 октября

Актуальные шутки от "Утра.ру" поднимут настроение перед рабочим днем

Мужчина берет два пирожных в кондитерской, продавец достает две коробочки, чтобы упаковать.

– Мне в одну, – говорит покупатель.

– Но они же помнутся, пока вы их донесете.

– Мне есть, а не смотреть.





Бывший муж приходит к жене:

– Милая, я все понял, вернись ко мне, пожалуйста.

– Да? И что же ты понял?

– Что кроме тебя я никому не нужен.





Вчера моя девушка поймала букет на свадьбе сестры. Понятия не имею, как мы будем дальше отношения строить, если и у нее свадьба будет.





Разговаривают подруги по телефону:

– Слушай, а почему ты фотографии со своим Пашей не выкладываешь? Мол, счастье любит тишину?

– Ага. А еще его жена любит думать, что их брак можно спасти.





Каждый раз после того, как я погуляю со словами "Могу себе это позволить", потом еще месяц до следующей зарплаты вообще ничего не могу.





– Ты постоянно ругаешься матом. Это оттого, что у тебя маленький словарный запас! Нужно больше читать.

– Понимаешь, это своего рода сублимация.

– Сублимация? А что это?





Многие девушки заметили, что фраза "У меня есть парень" уже не считается достаточным аргументом для мужчин, которые хотят познакомиться. Нужно говорить: "Я ищу человека, который будет полностью меня содержать, оплачивая мои потребности", – мужик исчезнет моментально.

Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток Владимира Винокура.