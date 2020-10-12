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Историк Олег Соколов, который проходит как обвиняемый по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал свою вину. Об этом стало известно во время судебного допроса.
Соколов не только сознался в убийстве возлюбленной, но и в незаконном хранении оружия. Об этом пишет РИА "Новости".
В ноябре 2019 г. в Санкт-Петербурге историка достали из воды с расчлененными частями тела. Оказалось, что останки принадлежали его возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов предъявили обвинение в убийстве.
Ранее историк заявил, что хотел выстрелить в воздух, чтобы успокоить разбушевавшуюся возлюбленную, но попал ей в голову.
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