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Стало известно о том, что Петр Порошенко вернулся домой после больницы, куда его ранее доставили с коронавирусной пневмонией. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщила партия "Европейская солидарность".
Представители партии отметили, что состояние бывшего президента Украины улучшилось. Также они поблагодарили общественность за слова поддержки в адрес их лидера.
"В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег" – говорится в публикации.
Несколько дней назад появилась информация о том, что состояние Порошенко ухудшилось. Лечащие политика врачи столкнулись с серьезной проблемой – из-за проблем с кровью они не могли взять у Петра анализы.
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