Дачникам не потребуются громоздкие коробки или мешки

Лук – один из самых популярных ингредиентов на кухне. Его можно использовать не только в пищу, но и в качестве средства народной медицины. Многие хозяйки закладывают лук на долгосрочное хранение, чтобы в любой момент воспользоваться его полезными свойствами.

Существуют некоторые нюансы относительно того, как нужно хранить лук. Чтобы он не испортился до весны, предлагаем обратить внимание на следующий метод – изготовление подвесных вязанок.

Как сделать вязанки из лука

Возьмите две луковицы и свяжите их за хвостики. То же самое нужно сделать и с остальными головками.

Найдите старый пояс от халата. Снизу завяжите узел, а верхнюю часть прибейте гвоздем к стене либо обмотайте вокруг дверной ручки.

Привяжите все пары луковиц к поясу так, чтобы он полностью "оброс" золотистыми головками.

Вынесете вязанку на улицу и оставьте греться на солнце. Только после этого заносите лук в дом.

Где держать вязанки

Здесь тоже есть свои нюансы. Так, нельзя вешать вязанки на несущей стене. Считается, что в этом случае лук, который растет у вас на грядках, весь уйдет в стрелки. Для этой цели лучше выбрать перегородку.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно сажать лук и для чего это нужно делать в конце осени.