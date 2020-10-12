Корабль движется в неизвестном направлении

Судно-снабженец "Иван Сидоренко", которое должно было доставлять трубы к месту строительства "Северного потока – 2", покинуло порт под Калининградом. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей Marine Traffic. По неподтвержденной информации, оно направилось в Балтийское море.

В сентябре корабль прибыл в порт в Санкт-Петербурге, после направился в логистический порт Мукран, где находятся трубы для газопровода. Пробыв там меньше суток, судно вернулось в российский порт.

В начале октября сообщалось, что в ближайшее время российские корабли отравятся на достраивание "Северного потока – 2".