Особую популярность он приобрел в годы перестройки

Утром в понедельник не стало известного советского и российского художника Александра Панкина. Он скончался на 83-году жизни. О причинах гибели не сообщается.

Как пишет РИА "Новости", о кончине художника рассказали в пресс-службе галереи pop/off/art.

Панкин был выпускником Московского архитектурного института, которых окончил в 1963 году. Был членом Союза архитекторов СССР. Наибольшую популярность он приобрел в период перестройки. Сейчас его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, а также в числе частных коллекций в Венгрии, Польше, Австрии, США, Франции и других странах.