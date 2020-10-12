Умер известный советский художник

Особую популярность он приобрел в годы перестройки

Утром в понедельник не стало известного советского и российского художника Александра Панкина. Он скончался на 83-году жизни. О причинах гибели не сообщается. 

Как пишет РИА "Новости", о кончине художника рассказали в пресс-службе галереи pop/off/art.

Панкин был выпускником Московского архитектурного института, которых окончил в 1963 году. Был членом Союза архитекторов СССР. Наибольшую популярность он приобрел в период перестройки. Сейчас его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, а также в числе частных коллекций в Венгрии, Польше, Австрии, США, Франции и других странах.  

Евгения НАГОРСКАЯ

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