С укрытием цветов нельзя запаздывать

Розы – очень прихотливые в уходе цветы, которые требуют за собой очень тщательного ухода. Для того, чтобы цветы хорошо пережили период холодов, нужно придерживаться определенных правил.

Первое правило – своевременное укрытие

Многие садоводы начинать укрывать розы слишком рано. Делать этого не нужно, поскольку цветы могут спокойно пережить заморозки, которые даже могут пойти им на пользу.

Укрытие – это очень тонкий момент, поэтому утеплять цветы нужно, когда "земля начнет звенеть". К слову, не стоит игнорировать укрытие в принципе, потому что в таком случае можно и вовсе потерять растение.

Второе правило – не нужно укрывать розы по сырой земле

Как говорят опытные садоводы, это худшее, что может произойти с цветами. Из-за выпревания цветы могут сильно пострадать или вовсе погибнуть. Чтобы избежать этого, над розами нужно соорудить небольшую крышу из специальной пленки, которая защитит цветы от дождя.

Третье правило – грамотная обрезка

Чтобы розы хорошо перенесли холода, не нужно обрезать цветы перед зимой, иначе растение начнет тратить много ресурсов на то, чтобы отрастить новые побеги. Можно оборвать лепестки, но не более.

Четвертое правило – не забывать об обработке

Обязательно обработайте розы фунгицидом, иначе болезни могут серьезно навредить цветам. Обработку нужно проводить по побегам, листьям и земле вокруг кустов.

Пятое правило – выбирайте правильный материал для укрытия

Ни в коем случае не используйте для укрытия картонные коробки или ведра, потому что они не помогут розам пережить зиму. Также не стоит использовать для укрытия срезанные декоративные растения или опилки. Лучше потратьте немного больше времени и соорудите "туннели" или небольшие "зимние домики".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие цветы посадить в октябре