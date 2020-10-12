Украина, по мнению исследователя катастрофы, фальсифицирует показания

Независимый технический эксперт Юрий Антипов уверяет, что Украина лжет по делу о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом. Уже несколько лет он проводит собственное расследование, предоставляя факты фальсификации.

Во время нового расследования Антипов заявил, что ложь СБУ о версии крушения MH17 раскрывает автобус из военизированной колонны и меняющий свой цвет "Бук".

Эксперт разобрал видео, на котором зафиксировано движение колонны. На Западе уверяют, что все участники движения идут строго в один ряд, не меняясь, однако, как замечает Антипов, это не так. В пример он привел кадры автобуса из разных мест.

А этот снимок сделан примерно через 10 минут после – в этот раз "пазик" замыкает колонну.

По его наблюдениям, все установки "Буков" на тягачах, но ракет на них нет, хотя автор видео уверенно говорит о том, что их перевозили именно в этой колонне. Также Антипов отметил, что от видео к видео комплексы установок меняют свой цвет. Как пишет издание New Inform, эксперт полагает, что уехавший из Курска "Бук", который смог в одиночестве пересечь границу с Украиной – компиляция.

Антипов считает, что все кадры сфабрикованы, чтобы доказать причастность российского "Бука" к крушению MH17.

Эксперт и ранее указывал, что Украина намеренно прибегает к компиляции, чтобы выставить катастрофу над Донбассом в нужном ей свете.