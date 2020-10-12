"Орал как резанный": изнывающего от боли российского ведущего отказались спасать соседи

"Орал как резанный": изнывающего от боли российского ведущего отказались спасать соседи
Павел Лобков. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Мужчина давно в плохих отношениях со всем домом

Сегодня стало известно, что Павел Лобков, известный журналист, получил серьезную травму головы. Оказалось, отношения обозревателя "Дождя" с другими жителями дома нельзя назвать добрососедскими. Для того чтобы оказаться в руках медицинских специалистов, Лобкову пришлось около получаса просить о помощи.

Такие подробности загадочного инцидента стали известны со слов соседа Павла, как он сам отметил, уроженца Чечни. Он рассказал, что именно он вызвал "скорую", а перед этим минут тридцать слушал громкие крики, раздававшиеся их квартиры журналиста.  

"Он орал как резаный", – делится впечатлениями с журналистами издания "Московский комсомолец" сосед обозревателя "Дождя".

По его словам, больше никто их живущих рядом не стал откликаться на призывы попавшего в трудную ситуацию Лобкова. Да и сам чеченец рассказал, что уже больше 15 лет не общается с соседом. Но он все же не смог пройти мимо человеческой беды и вызвал медиков.

Когда специалисты прибыли на место происшествия, журналист вышел из квартиры и спросил, зачем перед его дверью собралось столько людей. Лобков вел себя странно, а из его головы сочилась кровь. Правоохранители осмотрели жилище ведущего, но никого там не обнаружили. Вероятно, Лобков травмировался сам. Сейчас он находится в больнице.

Как сообщалось ранее, забиравшие журналиста медики пришли к выводу, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ольга ФЕДОРОВА

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