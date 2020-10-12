Что случилось сегодня: последние новости на 12 октября

Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Евросоюз принял решение о новых санкциях в отношении России, а в связи с коронавирусом в стране зреет новый протест – эти и другие события в ежедневной подборке новостей. 

Политика

Названа сторона, которая сильнее всего пострадает от приостановки "Северного потока – 2". Как указывают эксперты, это будет не Россия. 

Как Минск может спасти Белоруссию после ухода Лукашенко – эксперты озвучили свои прогнозы на этот счет. 

Украинские чиновники находятся буквально в состоянии паники из-за коронавирусной инфекции. Они готовы тратить баснословные деньги, чтобы получить российскую вакцину даже обходным путем. Об этом рассказали источники. 

Владимир Зеленский намерен уйти с поста президента после провала переговоров о мире на Донбассе. 

Путин и Меркель придерживаются определенной стратегии в вопросе "Северного потока – 2". Полагают, что у проекта довольно перспективное будущее. 

Лукашенко решил отказаться от части своих полномочий. 

Россия выслала дипломатов Болгарии после шпионского скандала.

Евросоюз принял решение о наказании Лукашенко за "нечестные" выборы. 

Украина может привести к реальной войне с Россией. Это произойдет после того, как страну впустят в НАТО. 

Тихановская обозначила единственное требование к Путину по поводу Белоруссии. 

ЕС сделал заявление санкциях против России из-за Навального. Решение окончательное и было принято единогласно, заявили европейцы. 

Жизнь

В России зреет протест против COVID-изоляции. Подробнее – в эксклюзивном материале от "Утро.ру".

Благодаря нестыковке с автобусом вскрылась ложь Украины по делу о крушении MH-17. 

Шоу-бизнес

Известный телеведущий попал в больницу с травмами. 

Соседов резко высказался о Прилучном.

Стало известно о тайном романе жены Бондарчука с Машковым. 

Федосеева-Шукшина отобрала квартиру у Алибасова. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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