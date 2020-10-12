Курс рубля
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Евросоюз принял решение о новых санкциях в отношении России, а в связи с коронавирусом в стране зреет новый протест – эти и другие события в ежедневной подборке новостей.
Политика
Названа сторона, которая сильнее всего пострадает от приостановки "Северного потока – 2". Как указывают эксперты, это будет не Россия.
Как Минск может спасти Белоруссию после ухода Лукашенко – эксперты озвучили свои прогнозы на этот счет.
Украинские чиновники находятся буквально в состоянии паники из-за коронавирусной инфекции. Они готовы тратить баснословные деньги, чтобы получить российскую вакцину даже обходным путем. Об этом рассказали источники.
Владимир Зеленский намерен уйти с поста президента после провала переговоров о мире на Донбассе.
Путин и Меркель придерживаются определенной стратегии в вопросе "Северного потока – 2". Полагают, что у проекта довольно перспективное будущее.
Лукашенко решил отказаться от части своих полномочий.
Россия выслала дипломатов Болгарии после шпионского скандала.
Евросоюз принял решение о наказании Лукашенко за "нечестные" выборы.
Украина может привести к реальной войне с Россией. Это произойдет после того, как страну впустят в НАТО.
Тихановская обозначила единственное требование к Путину по поводу Белоруссии.
ЕС сделал заявление санкциях против России из-за Навального. Решение окончательное и было принято единогласно, заявили европейцы.
Жизнь
В России зреет протест против COVID-изоляции. Подробнее – в эксклюзивном материале от "Утро.ру".
Благодаря нестыковке с автобусом вскрылась ложь Украины по делу о крушении MH-17.
Шоу-бизнес
Известный телеведущий попал в больницу с травмами.
Соседов резко высказался о Прилучном.
Стало известно о тайном романе жены Бондарчука с Машковым.
Федосеева-Шукшина отобрала квартиру у Алибасова.
Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку
На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"