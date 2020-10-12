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В России предложили ввести налог на бездетность. С такой инициативой выступила руководительница организации "Совет матерей". По мнению Татьяны Буцкой, финансовая ответственность повысит сознательность граждан.
Общественница считает, что, если люди не испытывают теплых чувств к детям, и сознательно решают жить в свое удовольствие, не обременяя себя продолжением рода, то они обязаны компенсировать свою позицию деньгами. Ведь отказ от рождения детей в перспективе ставит под угрозу существование нации.
"Не любят – пусть платят налог и не любят дальше", – отрезала в интервью на радио "Говорит Москва" Буцкая.
При этом общественница предполагает, что новым штрафам подвергнут и мужчин, и женщин. Размер такого "наказания" будет определен позже, если инициативу поддержат законодатели. Однако, по мнению главы "Совета матерей", это может быть порядка 500 руб. в месяц. То есть 6 000 руб. в год. Буцкая считает, что это небольшая, на ее взгляд сумма, никого рожать не заставит, зато повысит уровень осознанности граждан.
Деньги от новых поборов могут пойти на оказание финансовой поддержки нуждающимся семьям с детьми.
Кстати, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убыль населения является "нашей ахиллесовой пятой". Проблемы демографии касаются всей территории России. Власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы повысить рождаемость в стране.
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