Россиян подумывают наказать рублем за бездетность

Россиян подумывают наказать рублем за бездетность
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пары, отказавшиеся от наследников, должны помогать другим

В России предложили ввести налог на бездетность. С такой инициативой выступила руководительница организации "Совет матерей". По мнению Татьяны Буцкой, финансовая ответственность повысит сознательность граждан.  

Общественница считает, что, если люди не испытывают теплых чувств к детям, и сознательно решают жить в свое удовольствие, не обременяя себя продолжением рода, то они обязаны компенсировать свою позицию деньгами. Ведь отказ от рождения детей в перспективе ставит под угрозу существование нации.

"Не любят – пусть платят налог и не любят дальше", – отрезала в интервью на радио "Говорит Москва" Буцкая.

При этом общественница предполагает, что новым штрафам подвергнут и мужчин, и женщин. Размер такого "наказания" будет определен позже, если инициативу поддержат законодатели. Однако, по мнению главы "Совета матерей", это может быть порядка 500 руб. в месяц. То есть 6 000 руб. в год. Буцкая считает, что это небольшая, на ее взгляд сумма, никого рожать не заставит, зато повысит уровень осознанности граждан.

Деньги от новых поборов могут пойти на оказание финансовой поддержки нуждающимся семьям с детьми.  

Кстати, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убыль населения является "нашей ахиллесовой пятой". Проблемы демографии касаются всей территории России. Власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы повысить рождаемость в стране.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Америку предупредили о последствиях ядерных игр у границ России

Провокации Вашингтона могут получить смертельную развязку

В России зреет протест против COVID-изоляции

На этот раз ограничения могут быть более избирательными, чем в первый "карантин"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей