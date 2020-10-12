Раскрываем секреты, которые позволят сохранить предметы гардероба чистыми и ухоженными

Все вещи требуют тщательного ухода, чтобы сохранять первоначальный вид. Если не следить за состоянием вещей, тогда они быстро выцветут и станут непригодно выглядеть. Чтобы предметы гардероба даже из самых деликатных тканей были ухоженными, хозяйкам нужно придерживаться 5 основных правил.

Первое правило

Не нужно стирать мембранные ткани обычным порошком, поскольку он может сильно забить мембрану. Из-за этого одежда перестает пропускать влагу. С таких тканей следует предварительно убирать грязь с помощью влажной тряпки, которую смачивают в мыльном растворе.

Второе правило

Нельзя сушить вещи из чувствительных тканей на веревке или специальной сушилке. Одежду необходимо стирать на деликатном режиме, а после отжать вручную. Их оставляют просыхать, положив на полотенце в хорошо проветриваемом помещении.

Третье правило

Спортивную форму не стоит сразу бросать в корзину с грязной одеждой, потому что эта атмосфера идеальна для размножения бактерий. Сначала просушите вещи, а после закидывайте в стиральную машину. Стирать форму нужно при низкой температуре.

Четвертое правило

Темные вещи лучше выворачивать наизнанку перед стиркой. Это поможет им дольше сохранять цвет.

Пятое правило

Чтобы вещи было легко гладить и они не так сильно мялись, добавляйте при стирке специальный кондиционер. Если его нет, средство для стирки можно заменить яблочным уксусом.

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