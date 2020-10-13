Подозреваемого в обстреле автобуса под Нижним Новгородом нашли мертвым

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Погиб стрелок, подозреваемый в убийстве трех человек в селе Большеорловское Нижегородской области. Его тело полицейские нашли в лесу, в региональном следственном управлении СК России.
Подозреваемого в обстреле автобуса обнаружили мертвым недалеко от места происшествия. Как стало известно РИА "Новости", молодой человек покончил с собой.
Пресс-служба региональной полиции уточняет, что тело 18-летнего стрелка с признаками огнестрельного ранения обнаружили полицейские в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. Об этом пишет "Интерфакс".
Напомним, что вчера молодой человек открыл огонь по рейсовому автобусу в Нижегородской области. Три человека погибли, еще трое ранены. Позже появилось видео из квартиры подозреваемого. У него нашли охотничий билет. Сам он скрылся в лесу.
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