Подозреваемого в обстреле автобуса под Нижним Новгородом нашли мертвым

Подозреваемого в обстреле автобуса под Нижним Новгородом нашли мертвым
Фото: Михаил Солунин/ТАСС
Молодого человека обнаружили недалеко от места трагедии

Погиб стрелок, подозреваемый в убийстве трех человек в селе Большеорловское Нижегородской области. Его тело полицейские нашли в лесу, в региональном следственном управлении СК России.

Подозреваемого в обстреле автобуса обнаружили мертвым недалеко от места происшествия. Как стало известно РИА "Новости", молодой человек покончил с собой.

Пресс-служба региональной полиции уточняет, что тело 18-летнего стрелка с признаками огнестрельного ранения обнаружили полицейские в лесополосе недалеко от окраины деревни Большеорловское. Об этом пишет "Интерфакс".

Напомним, что вчера молодой человек открыл огонь по рейсовому автобусу в Нижегородской области. Три человека погибли, еще трое ранены. Позже появилось видео из квартиры подозреваемого. У него нашли охотничий билет. Сам он скрылся в лесу.

Карина СИРАЗОВА

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