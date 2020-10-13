Политик не сдержалась из-за резких слов президента России

Тарья Халонен, занимавшая пост президента Финляндии с 2000 по 2012 гг., и Владимир Путин быстро нашли общий язык. Однако на первой встрече российский лидер едва не вывел из себя коллегу. Об этом экс-глава Финляндии вспомнила в книге Катри Мерикаллио "История одного активиста".

Путин и Халонен впервые встретились в Москве. По ее словам, российский президент все время говорил о Зимней войне между СССР и Финляндией первой половины 20 века. А через какое-то время он и вовсе принялся критиковать эстонцев.

"Что, простите?"

– не выдержала Халонен, добавив, что финны их считают едва ли не родственниками.

В своих воспоминаниях о Путине экс-глава Финляндии также добавила, что смотреть на президента сверху вниз нельзя – он это сразу замечает. При этом Халонен отметила: сейчас она не знает, каким стал российский лидер.

После 2012 г. экс-глава Финляндии отказалась от излишних дипломатических отношений. По словам Халонен, после окончания президентского срока с Путиным она встречалась в России лишь несколько раз и в общении была довольно сдержана, пишет MTV.fi.

Халонен также рассказывала, как на ужине в Санкт-Петербурге российский президент поразил ее игрой на музыкальном инструменте.