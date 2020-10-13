Здесь имеются свои нюансы

Зеркало – это тот предмет интерьера, который требует правильного ухода. При этом вовсе не обязательно тратить деньги на дорогие средства бытовой химии. На помощь придут простые, но эффективные советы. Следование им поможет сохранить свежий и привлекательный вид зеркала.

Защита от сырости

Мало кто знает, что зеркала не любят сырость. В зоне особого риска оказываются те предметы, которые находятся в ванной и которые не имеют рамы. Поэтому им особенно необходима специальная обработка.

Перед тем, как повесить листовое зеркало на стену, покройте его обратную сторону водостойким лаком. Также можно использовать размягченный пластилин, которым смазывают заднюю часть и срезы. Еще один вариант – полиэтиленовая пленка. Данный материал защитит зеркала от нежелательной влажности.

Защита от запотевания

Для этого вам потребуется обычный желатин. Последовательность действий такова:

Добавьте чайную ложку желатина в сосуд с 50-ю миллилитрами холодной воды.

Дождитесь, пока желатин полностью разбухнет.

После этого прогрейте его на водяной бане, а после охладите.

Покройте зеркальную поверхность полученным раствором.

Вместо желатина можно использовать антизапотеватель для стекол автомобиля в виде аэрозоля.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как можно очистить поверхность зеркал без использования химии.