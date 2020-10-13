Почему морковь нужно сажать под зиму: как это скажется на урожае

Почему морковь нужно сажать под зиму: как это скажется на урожае
Фото: imagebroker/Ottfried Schreiter/www.globallookpress.com
При правильной посадке растение порадует большим количеством вкусных плодов

Морковь – одна из самых популярных посадок у огородников. Для того, чтобы получить хороший урожай и впоследствии наслаждаться вкусными корнеплодами, необходимо следовать некоторым правилам.

Разберемся, как правильно сажать озимую морковь. Наилучшим образом себя зарекомендовали такие сорта, как Красна Девица, Нектар, Витаминная, Нантская и другие.

Когда сеять озимую морковь

Необходимо выбрать правильный период посева. Температура воздуха не должна превышать +5°C. Однако нужно учитывать следующий нюанс – нельзя допустить промерзания почвы, так как в этом случае землю не удастся как следует прорыхлить.

В чем преимущество посадки моркови под зиму

Во-первых, первый урожай моркови вы получите уже в начале лета. Это станет бонусом для вас, так как организм будет нуждаться в витаминах.

Во-вторых, потратив время на посев осенью, вы избавите себя от дополнительной работы весной, когда имеется множество других дел в огороде.

Как правильно сеять озимую морковь

  1. Выберете подходящее место. Для моркови подойдет небольшая возвышенность, хорошо освещаемая солнцем.
  2. Перекопайте почву. При этом желательно использовать органические удобрения – золу, перегной или компост.
  3. Выкопайте узкие бороздки на расстоянии 20-ти см друг от друга. Их глубина должна достигать 5-ти см.
  4. Посейте семена, после чего засыпьте их сухой землей. Поливать посадки не требуется!

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно, а что нельзя сажать после моркови. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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