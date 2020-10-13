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Морковь – одна из самых популярных посадок у огородников. Для того, чтобы получить хороший урожай и впоследствии наслаждаться вкусными корнеплодами, необходимо следовать некоторым правилам.
Разберемся, как правильно сажать озимую морковь. Наилучшим образом себя зарекомендовали такие сорта, как Красна Девица, Нектар, Витаминная, Нантская и другие.
Когда сеять озимую морковь
Необходимо выбрать правильный период посева. Температура воздуха не должна превышать +5°C. Однако нужно учитывать следующий нюанс – нельзя допустить промерзания почвы, так как в этом случае землю не удастся как следует прорыхлить.
В чем преимущество посадки моркови под зиму
Во-первых, первый урожай моркови вы получите уже в начале лета. Это станет бонусом для вас, так как организм будет нуждаться в витаминах.
Во-вторых, потратив время на посев осенью, вы избавите себя от дополнительной работы весной, когда имеется множество других дел в огороде.
Как правильно сеять озимую морковь
Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно, а что нельзя сажать после моркови.
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