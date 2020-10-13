Смешные анекдоты на 14 октября

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– Как же стали раздражать соседи. Не сверлят и не шумят, даже музыку не слушают.
– Он женится на моей дочери! –кричит одна.
– Нет, на моей! – орет другая.
Подумал Соломон и говорит:
– Несите пилу. Распилим его пополам и каждой половину.
Первая заявляет:
– Согласна, о мудрейший!
Вторая тетка (подумав):
– Да зачем же невинную душу губить?..
Тогда Соломон ответил:
– Он женится на дочери первой женщины.
Вторая:
– Но ведь она только что хотела его распилить?!
Соломон:
– Вот именно. Поэтому она настоящая теща.
Киев машет кулаками, не задумываясь о последствиях