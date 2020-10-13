Смешные анекдоты на 14 октября

Смешные анекдоты на 14 октября
Фото: Johannes Geyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подборка коротких шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже в самую плохую погоду
  • Жильцы жалуются:

– Как же стали раздражать соседи. Не сверлят и не шумят, даже музыку не слушают.

  • К царю Соломону привели двух крикливых женщин с юношей.

– Он женится на моей дочери! –кричит одна.

– Нет, на моей! – орет другая.

Подумал Соломон и говорит:

– Несите пилу. Распилим его пополам и каждой половину.

Первая заявляет:

– Согласна, о мудрейший!

Вторая тетка (подумав):

– Да зачем же невинную душу губить?..

Тогда Соломон ответил:

– Он женится на дочери первой женщины.

Вторая:

– Но ведь она только что хотела его распилить?!

Соломон:

– Вот именно. Поэтому она настоящая теща.

  • Ты зачем соковыжималку сломал? – Я хотел сок выжать. — Какой? – Березовый.
  • Ребенок приходит из детского сада и жалуется маме:
    – Сегодня Виталик вел себя, как прапорщик!
    – А откуда ты знаешь, как себя ведут прапорщики?!
    – А папа говорил, что они что не утащат, то сломают!
  •  Вовочка, ты чего такой расстроенный? – Садись, Рома, расскажу. Ну, рассказывай! – Представляешь, кажется, скамейка покрашена. 
Егор МАЛКОВ

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