Смешные анекдоты на 14 октября

Подборка коротких шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже в самую плохую погоду

Жильцы жалуются:

– Как же стали раздражать соседи. Не сверлят и не шумят, даже музыку не слушают.

К царю Соломону привели двух крикливых женщин с юношей.

– Он женится на моей дочери! –кричит одна.

– Нет, на моей! – орет другая.

Подумал Соломон и говорит:

– Несите пилу. Распилим его пополам и каждой половину.

Первая заявляет:

– Согласна, о мудрейший!

Вторая тетка (подумав):

– Да зачем же невинную душу губить?..

Тогда Соломон ответил:

– Он женится на дочери первой женщины.

Вторая:

– Но ведь она только что хотела его распилить?!

Соломон:

– Вот именно. Поэтому она настоящая теща.

Ты зачем соковыжималку сломал? – Я хотел сок выжать. — Какой? – Березовый.

Ребенок приходит из детского сада и жалуется маме:

– Сегодня Виталик вел себя, как прапорщик!

– А откуда ты знаешь, как себя ведут прапорщики?!

– А папа говорил, что они что не утащат, то сломают!