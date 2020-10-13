Отправку армянских добровольцев в Карабах ставят на поток

Как война на Южном Кавказе противоречит российским законам

Тема участия иррегулярных формирований в боях в Карабахе остаётся одной из главных. Серьёзное беспокойство выражают и международные посредники: глава СВР России Сергей Нарышкин заявил о привлечении к конфликту в том числе курдских экстремистских группировок. Немалую роль в нагорнокарабахском обострении играют и ресурсы диаспор, которые обеспечивают не только "импорт" наёмников, но занимаются привлечением "добровольцев"-иностранцев армянского происхождения. Это закономерно вызывает опасения в Баку.

Приток "добровольческих" отрядов в Карабах уже привлёк внимание российских СМИ, которые выяснили: в большинстве в Карабахе задействованы боевики, имеющие армянские корни, но обладающие гражданством США, Франции и даже России. Участники таких иррегулярных формирований, с которыми поговорила "Новая газета" и "Би-би-си", вполне открыто говорят, что прибыли в зону боевых действий для войны с азербайджанцами – пусть даже не в рядах вооружённых сил Армении. Законность вопроса в стране постоянного проживания "отпускников", по-видимому, не очень волнует. Отчасти история повторяется: в 1990-х в Армению уже стекались боевики из разных уголков мира. Яркий пример – полевой командир Монте Мелконян, который приехал в Карабах из Йемена, имея за плечами срок в тюрьме Франции и опыт войн на Ближнем Востоке и в Европе.

Вербовщики также не играют в конфиденциальность. Обращает на себя внимание деятельность общественной организации VoMA Center, которая декларирует своей целью создание "подготовленного тыла" и "резервной армии" для борьбы с "врагами Армении". "Союзник нам наша армия и мы, как подготовленный резерв из Армении и спюрка (диаспоры. – ред.)", – отмечается на сайте. Одна из последних инициатив организации – формирование некоего горнострелкового батальона. "После прохождения ускоренных курсов военной подготовки, наш батальон под командованием МО Армении будет введён в боевые действия, на закрепленных территориях", – прямо обещают в VoMA Center. Особое предложение размещено для армян из РФ: им обещают из Москвы в Ереван "чартерные рейсы" с частичной или полной оплатой перелета в один конец.

Интересно время появления батальона. Если изучить ролики VOMA Center, то создаётся впечатление, что финальный этап создания соединения пришёлся на промежуток между июльскими событиями в Товузе и нынешним обострением в Карабахе. Видео– и фотоматериалы организации могут рассказать и многое другое. Например, то, что подопечные VOMA Center проходят обучение и обладают хорошим и дорогим оснащением, закупку которого, как предполагают в Баку, оплачивает напрямую минобороны Армении. Однако большая часть бюджета VoMA Center формируется за счёт пожертвований частных лиц, в том числе зарубежной диаспоры. На официальном сайте организации есть специальный раздел для оформления "донатов". Впрочем, вряд ли VoMA Center – монополист в деле создания интернациональных формирований, не исключено, что таких вербовочных центов довольно много.

В связи с этим опасения по поводу состава воюющих на стороне Армении сил имеют все основания, как имеет все основания вопрос: что будут делать боевики, получившие опыт в войне и доступ к оружию, когда бои в Нагорном Карабахе стихнут? Вопрос не праздный, учитывая вербовку VOMA Center российских граждан армянского происхождения, тем более что случаи инфильтрации оружия из зоны боевых действий и его применения в России уже были. Не стоит забывать, что с призывом пополнить "добровольческие" батальоны выступали даже глава Союза Армян России Ара Абрамян и главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян. Однако помнили ли они о том, что за участие в вооруженном формировании за рубежом, согласно 208-й статье УК РФ в России, полагается тюремный срок до 15 лет? Решиться на военную авантюру легко, особенно если VOMA Center оплачивает билет в один конец. Гораздо сложнее нести за это ответственность, в том числе юридическую.