Америка сдает позиции: Россия заняла место США на мировой арене - СМИ

Америка сдает позиции: Россия заняла место США на мировой арене - СМИ
Фото: Утро.ру
Вашингтон упустил лидерство из-за ряда стратегических ошибок, пишет обозреватель

Дональд Трамп лишился шанса сделать Штаты страной, которая первой создала вакцину против COVID-19. Россия воспользовалась промахами Белого дома, благодаря чему заняла лидирующую позицию в мире, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, Штаты обогнала Москва, которая еще 11 августа официально утвердила "Спутник" как завершенный и опытный образец вакцины против коронавируса, готовый к развертыванию массового производства. 

"Спутник V" может стать общемировым средством – в России работают сотни ученых мирового уровня. Уже более 50 стран выразили заинтересованность к препарату – далеко не все их них имеют с РФ добрососедские отношения.

Вторым претендентом на роль "глобального спасителя" остается Китай, который также завершает клинические испытания. РФ пытается реализовать себя в разработке препарата не столько из-за нового повода для национальной гордости, сколько для укрепления своего мирового имиджа великой державы, сообщает NYT.

Совсем недавно, считают журналисты, оставшиеся позади Штаты еще могли составить конкуренцию РФ, однако новоявленный мировой лидер не позволит сдать свои позиции.

Ранее Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины, отметив, что американские разработки также "продвинулись".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Неожиданная находка на Ямале принесет России миллиарды

Новое месторождение газа гарантирует потребителям стабильные поставки на долгие годы

Немцы нашли повод сохранить отношения с Россией после скандала с Навальным

Обвинения в адрес Москвы при этом утихать не будут

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1008 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей