После скандала с дипломатами в Болгарии надругались над российским памятником

Российская сторона пообещала отреагировать должным образом

В центре Софии неизвестные осквернили памятник Советской Армии. Об этом сообщило посольство РФ в Болгарии.

"Отреагируем соответствующим образом",

сообщили российские дипломаты РИА "Новости". Монумент, оскверненный вандалами, находится в Княжеской градине в центре Софии.

Напомним, что это не первый подобный скандал в Болгарии. Ранее в городском парке Добрича вандалы надругались над братской могилой советских солдат.

Вчера, 12 октября, на фоне шпионского скандала Болгария выслала двух российских дипломатов.

Карина СИРАЗОВА

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