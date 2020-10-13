Российская сторона пообещала отреагировать должным образом

В центре Софии неизвестные осквернили памятник Советской Армии. Об этом сообщило посольство РФ в Болгарии.

"Отреагируем соответствующим образом",

– сообщили российские дипломаты РИА "Новости". Монумент, оскверненный вандалами, находится в Княжеской градине в центре Софии.

Напомним, что это не первый подобный скандал в Болгарии. Ранее в городском парке Добрича вандалы надругались над братской могилой советских солдат.

Вчера, 12 октября, на фоне шпионского скандала Болгария выслала двух российских дипломатов.