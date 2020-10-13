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В центре Софии неизвестные осквернили памятник Советской Армии. Об этом сообщило посольство РФ в Болгарии.
"Отреагируем соответствующим образом",
– сообщили российские дипломаты РИА "Новости". Монумент, оскверненный вандалами, находится в Княжеской градине в центре Софии.
Напомним, что это не первый подобный скандал в Болгарии. Ранее в городском парке Добрича вандалы надругались над братской могилой советских солдат.
Вчера, 12 октября, на фоне шпионского скандала Болгария выслала двух российских дипломатов.
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