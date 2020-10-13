Внучку Черномырдина изгнали с Рублевки

Внучку Черномырдина изгнали с Рублевки
Виктор Черномырдин. Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
Верховный суд поставил точку в затянувшемся деле

Родственница экс-премьер министра РФ Виктора Черномырдина осталась без элитного жилья. Именитая наследница долгое время боролась за роскошный особняк, однако Верховный суд отклонил все ее жалобы и подтвердил, что Мария Черномырдина незаконно завладела имуществом.

Речь идет о шикарном семиэтажном доме, расположенном на облюбованном сильными мира сего Рублево-Успенском шоссе. Элитное жилище Марии презентовал ее отец Виталий. Однако представители правосудия усмотрели в сделке по дарению элементы мошеннических манипуляций.

Особняк вместе с участком в пять гектаров Мария получила примерно в то же время, когда ее родителя признали банкротом. По мнению оппонентов представителя некогда могущественной фамилии, имущество было "подарено" наследнице исключительно с целью изъять его из конкурсной массы.

Верховный суд подтвердил, что договоры дарения имеют признаки мнимых сделок и оставил внучку Черномырдина без роскошного поместья, пишет РИА "Новости".

Кстати, такое решение было принято Арбитражным судом еще в прошлом году. Однако Мария не оставляла попыток вернуть себе массивный кусок элитной земли и обратилась с жалобой в вышестоящую инстанцию.

Ольга ФЕДОРОВА

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