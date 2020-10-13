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Кухонные светильники необходимо мыть чаще остальных, поскольку лампы, которые находятся недалеко от плиты, пачкаются быстро, а вот с удалением пятен приходится повозиться. Более того, к жирным каплям часто прилипает пыль, заметно ухудшая внешний вид светильников. Справиться с грязью помогут подручные средства, которые найдутся у каждой хозяйки.
Первый шаг
Обязательно выключите свет, чтобы обезопасить себя. Внизу под лампой расселите большое банное полотенце, на которое будет падать вся пыль и другая грязь. Это значительно сэкономит время уборки.
Второй шаг
Подождите, пока лампочки остынут, а после выкрутите их. Начинать мыть светильники нужно сверху вниз. Если светильник стеклянный, тряпку из микрофибры нужно смочить в уксусе или чистой воде.
В том случае, если указанные выше средства не справляются, смочите бумажное полотенце в спирте и протрите еще раз.
Третий шаг
На этом этапе нужно обработать въевшиеся пятна. Их нужно посыпать пищевой содой, смешанной со средством для мытья посуды. Оставьте раствор на 15-20 минут, а после удалите пасту с помощью тряпки.
Четвертый шаг
Протрите светильник чистым и сухим полотенцем, просушите его. Только после этого можно вкручивать лампы.
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