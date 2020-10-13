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Полюбившееся туристам Черное море внезапно поменяло цвет. Окрас воды изменился у берега в районе города Новороссийск. Очевидцы засняли загадочное явление на видео. На кадрах отчетливо заметно, что вода приобрела красноватый оттенок.
В ролике запечатлена прибрежная зона курорта Мысхако. Морские волны даже окрасили в багровый цвет песок на пляже.
Автор кадров поделился своими впечатлениями от увиденного. По его мнению, необычное явление можно сравнить с разлитым в воде большим количеством вина. При этом на берегу ощущается нехарактерный для прибрежной зоны аромат.
"Слабый химический запах", – констатирует очевидец.
Автор ролика также добавил, что такое же явление заметили рядом с другим пляжем Алексино. Видео опубликовало издание "Новая Кубань".
В Новороссийском учебном и научно-исследовательском биологическом центре заявили, что причиной может быть цветение водорослей, добавляет издание "Вести.Кубань".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как воды Черного моря в районе Крыма загрязнили нечистотами.
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