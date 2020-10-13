На нескольких пляжах было замечено странное явление

Полюбившееся туристам Черное море внезапно поменяло цвет. Окрас воды изменился у берега в районе города Новороссийск. Очевидцы засняли загадочное явление на видео. На кадрах отчетливо заметно, что вода приобрела красноватый оттенок.

В ролике запечатлена прибрежная зона курорта Мысхако. Морские волны даже окрасили в багровый цвет песок на пляже.

Автор кадров поделился своими впечатлениями от увиденного. По его мнению, необычное явление можно сравнить с разлитым в воде большим количеством вина. При этом на берегу ощущается нехарактерный для прибрежной зоны аромат.

"Слабый химический запах", – констатирует очевидец.

Автор ролика также добавил, что такое же явление заметили рядом с другим пляжем Алексино. Видео опубликовало издание "Новая Кубань".

В Новороссийском учебном и научно-исследовательском биологическом центре заявили, что причиной может быть цветение водорослей, добавляет издание "Вести.Кубань".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как воды Черного моря в районе Крыма загрязнили нечистотами. Купаться рядом со знаменитой достопримечательностью было невозможно из-за резкого запаха.

