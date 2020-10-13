Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Европа не отступает от своей идеи "наказать" Россию за якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, терпеть такое отношение в нашей стране не намерены. Сегодня глава МИД РФ заявил, что Москва готова разорвать отношения с Европейским союзом.

Политика

Сергей Лавров резко отреагировал на "надуманные" претензии ЕС. Глава МИД РФ заявил: либо диалог с Россией будет построен на взаимном уважении, либо прекратится вовсе.

Несмотря на накал страстей между РФ и ЕС, немцы рассчитывают сохранить "разумные" отношения с Москвой. При этом отказываться от своих обвинений в Берлине не намерены.

Ситуация в Белоруссии снова обостряется. Экс-претендент в президенты Светлана Тихановская пригрозила действующим властям массовыми стачками, если требования оппозиции не будут выполнены.

При этом некоторые эксперты считают, что уход Александра Лукашенко поможет объединить Белоруссию с Россией.

А вот Украине предрекли гибель, если она надумает воевать с Россией. В проигрыше Незалежной в случае серьезного конфликта с РФ не сомневается сенатор Джабаров.

В Нагорном Карабахе тоже неспокойно. Сегодня в Минобороны РФ объяснили свое участие в конфликте.

Коронавирус

Тем временем на Украине раскрыли схему по закупкам российской вакцины против COVID-19. Власти Незалежной могут приобрести "Спутник V" через Евросоюз.

Экономика

Сегодня стало известно, что обнаруженное на Ямале новое месторождение газа принесет России миллиарды. Поставки потребителям будут гарантированный на долгие годы.



Жизнь

А экс-глава Финляндии поделилась воспоминаниями о знакомстве с Владимиром Путиным. Тарья Халонен призналась, что еле сдерживалась при общении с нашим лидером.

Шоу-бизнес

Покинувшая передачу "Давай поженимся" астролог Василиса Володина подумывает создать свою версию этого популярного шоу.



Друг Михаила Жванецкого раскрыл причину ухода легендарного юмориста со сцены. Оказалось, артист больше не хочет работать рядом со лжецами.

