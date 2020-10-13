Хватит на 81 день: в Севастополе бьют тревогу из-за проблемы с водой

Хватит на 81 день: в Севастополе бьют тревогу из-за проблемы с водой
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В городе ввели режим повышенной готовности

В Севастополе сложилась крайне непростая ситуация из-за малого количества живительной влаги в водохранилище. После заседания комиссии по ЧС было решено объявить в городе режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба Севастополя. 

Сейчас в Чернореченском водохранилище есть 16,8 млн кубометров воды. Ниже 7 млн кубометров жидкости опускаться нельзя – воду в таком случае использовать будет невозможно. Получается, что ее будет достаточно всего лишь еще 81 день, ведь необходимых дождей в ближайшее время в Крыму не будет. Об этом рассказал и.о. вице-губернатор города Владимир Базаров.

Впрочем, проблема с водой в Севастополе активно решается. Так, будет возведен Бельбекский водозабор, а также будет переброшена вода с других территорий полуострова. Также специалисты начнут искать подземные источники и менять плохие участки труб. 

Водоемы Крыма сильно обмелели из-за засухи, напоминает РИА "Новости". 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Украину мог бы ждать провал при попытке подать воду по Северо-Крымскому каналу, который Киев отрубил после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. 

Полина ИВАНОВА

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