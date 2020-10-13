Гаджет стал тоньше на 11%

В США прошла презентация Apple. Глава компании Тим Кук представил миру новый iPhone 12, который можно будет приобрести в пяти цветах – черном, белом, синем, светло-салатовом и красном.

Главной изюминкой смартфона стала технология 5G. Чип Apple A14 имеет четыре ядра для несложных задач, а также два для серьезных. Делать фото можно будет с помощью двух задних камер с разрешением по 12 мегапикселей.

В iPhone 12 также поместили OLED-дисплей, сам телефон легче и меньше предыдущей версии. С помощью технологии MagSafe к смартфону можно добавить аксессуар, или, например, беспроводную зарядку, которую также показали на презентации.

Трансляция презентации шла на сайте компании.