Apple представила новый iPhone с 5G

Гаджет стал тоньше на 11%

В США прошла презентация Apple. Глава компании Тим Кук представил миру новый iPhone 12, который можно будет приобрести в пяти цветах – черном, белом, синем, светло-салатовом и красном. 

Главной изюминкой смартфона стала технология 5G. Чип Apple A14 имеет четыре ядра для несложных задач, а также два для серьезных. Делать фото можно будет с помощью двух задних камер с разрешением по 12 мегапикселей.

В iPhone 12 также поместили OLED-дисплей, сам телефон легче и меньше предыдущей версии. С помощью технологии MagSafe к смартфону можно добавить аксессуар, или, например, беспроводную зарядку, которую также показали на презентации. 

Трансляция презентации шла на сайте компании. 

Полина ИВАНОВА

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