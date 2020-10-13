Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Многие садоводы игнорируют специальную обработку земли перед посадкой озимых культур, однако делают это зря. Для того, чтобы урожай вырос здоровым и вкусным, перед посадкой грядки стоит обеззаразить.
Как обрабатывать грядки?
Для начала с грядки нужно убрать все лишнее: ботву, остатки растений. После почву нужно тщательно перекопать и собрать сорняки. На последнем этапе землю нужно полить специальным раствором, который убьет источники возможных болезней и плохого урожая.
Чем обеззараживать почву?
Один из вариантов – раствор медного купороса. Для того, чтобы приготовить его, нужно смешать 100 грамм вещества и 10 литров воды. Таким раствором грядки нужно обрабатывать примерно за 7-10 дней до посадки озимого чеснока.
Другой вариант – раствор марганцовки. Считается, что она отлично справляется с обеззараживанием почвы. Не бойтесь, что ее использование может негативно сказаться на микрофлоре земли, потому что такой раствор уничтожает в основном патогенные бактерии.
Для приготовления раствора нужно размешать 1 столовую ложку марганцовки в 10 литрах воды. Поливать грядки – за неделю до посадки.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за вишней в октябре.
Киев машет кулаками, не задумываясь о последствиях