Чтобы урожай не пропал: чем обеззаразить грядки перед посадкой озимого чеснока

Чтобы урожай не пропал: чем обеззаразить грядки перед посадкой озимого чеснока
Фото: pixabay.com
Обработать почву нужно специальным раствором

Многие садоводы игнорируют специальную обработку земли перед посадкой озимых культур, однако делают это зря. Для того, чтобы урожай вырос здоровым и вкусным, перед посадкой грядки стоит обеззаразить. 

Как обрабатывать грядки? 

Для начала с грядки нужно убрать все лишнее: ботву, остатки растений. После почву нужно тщательно перекопать и собрать сорняки. На последнем этапе землю нужно полить специальным раствором, который убьет источники возможных болезней и плохого урожая. 

Чем обеззараживать почву? 

Один из вариантов – раствор медного купороса. Для того, чтобы приготовить его, нужно смешать 100 грамм вещества и 10 литров воды. Таким раствором грядки нужно обрабатывать примерно за 7-10 дней до посадки озимого чеснока. 

Другой вариант – раствор марганцовки. Считается, что она отлично справляется с обеззараживанием почвы. Не бойтесь, что ее использование может негативно сказаться на микрофлоре земли, потому что такой раствор уничтожает в основном патогенные бактерии. 

Для приготовления раствора нужно размешать 1 столовую ложку марганцовки в 10 литрах воды. Поливать грядки – за неделю до посадки. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за вишней в октябре.

Юлия МИХАЙЛОВА

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