Как вычислить телефонных мошенников: советы экспертов

Злоумышленники часто запугивают людей тем, что они могут лишиться денег

Многие люди становятся жертвами телефонных мошенников. В ГУРБ Московской области рассказали, как понять, что звонят злоумышленники. 

Россиянам напомнили, что сотрудники банка никогда не спрашивают пин-коды, номер банковской карты, код CVC или из SMS. Если по телефону просят назвать эти данные, то это мошенники. 

Нередко злоумышленники пугают людей тем, что карта заблокирована, а человек может потерять все деньги. Они не дают возможности подумать и посоветоваться с родными, ссылаясь на необходимость спасти деньги. Иногда предлагают пройти опрос и получить "легкие" средства. 

В случае, если звонят мошенники, то нужно положить трубку и самостоятельно набрать номер банка, чтобы узнать, что проблем со счетами нет. Сотрудники могут заблокировать операцию, если она была несанкционированной, а после удостовериться у клиента, он ли ее совершал или нет, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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