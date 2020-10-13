Из-за болезни политик сильно похудел

Бывший глава Незалежной обратился к гражданам страны. Он рассказал, что наконец сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов вернуться к работе. Однако внимание украинцев привлекло совсем другое.

Сейчас под постом Порошенко, который был опубликован в "Фейсбуке", активно обсуждают внешний вид бывшего президента Украины. По мнению пользователей, политик очень сильно похудел и перестал быть похожим на себя.

"Похудели ощутимо, но хорошо, что выздоровели. Covid-19 действительно не миф, поэтому стоит позаботиться о собственной безопасности", "Боже, Вы очень похудели! Желаем крепкого здоровья! Вы нам очень нужны!", "Дай Бог Вам здоровья!"

– написали жители Украины.

Сам экс-президент выразил благодарность врачам, которые быстро поставили его на ноги. Не обошлось и без критики действующего президента Незалежной Владимира Зеленского, правительство которого Порошенко назвал "беспомощным, немощным и безответственным".

Напомним, что заразившийся коронавирусом Порошенко попал в больницу в начале октября. В один момент его состояние сильно ухудшилось: у бывшего президента Украины сильно загустела кровь, поэтому медики не могли даже взять анализы, чтобы оценить состояние здоровья политика.