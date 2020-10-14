Что-то принял: Трамп удивил неожиданной выходкой после выписки

Что-то принял: Трамп удивил неожиданной выходкой после выписки
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Главу Белого дома сравнили с "пьяной" женщиной

На предвыборном митинге в Орландо Дональд Трамп показал себя во всей красе. Президент США станцевал перед своими сторонниками под неофициальный гимн ЛГБТ-сообщества – хит "YMCA" группы Village People.

Видео с танцем президента Америки попало в "Твиттер". На записи Трамп ритмично двигается, стоя на сцене перед толпой. В конце он начинает хлопать пришедшим на митинг американцам.

Многим пользователям Сети выходка главы Белого дома пришлась по душе.

"Если Вы станете для нас танцевать, мы пойдем и проголосуем за Вас"– отметил один из комментаторов.

Другие сравнили президента США с "пьяной мамой, которая танцует перед своим домашним псом". 

 

 

Напомним, недавно Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией переболел коронавирусом. Сейчас же президент США чувствует себя прекрасно. Как он рассказал ранее, быстро прийти в себя ему помогло лекарство из антител "Регенерон".

После принятия лекарства от коронавируса Трамп сообщил, что ощущает себя настоящим супергероем, готовым вновь вернуться к исполнению государственных обязанностей, передает RT.  

"Я принял его и сказал, что почувствовал себя как Супермен" – рассказал американский лидер.

Ранее стало известно, что запланированные на 15 октября дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом отменили из-за заболевания президента США, отмечает МИР24. Новая дата пока не сообщается. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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