Все должно быть включено в медицинское страхование

Медицинские препараты, которые назначил пациенту лечащий врач, должны выдаваться в аптеках бесплатно. Оплату лекарств должно проводить государство за свой счет. Такое мнение озвучил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования", – сказано в сообщении.

Помимо обеспечения лекарственными средствами, должно быть дополнительно уделено внимание развитию сферы здравоохранения, пишет URA.RU. В частности – заняться вопросом обеспечения медицины современными электронными сервисами и прочими услугами.

Также Медведев отметил, что необходимо поддерживать самих врачей и медицинское образование, отмечает телеканал "360".