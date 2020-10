Польша вмешалась в спор России и Украины о происхождении борща после решения Киева номинировать блюдо на звание "национального культурного наследия" ЮНЕСКО. Читатели британского издания The Times внезапно предложили признать борщ польским.

В СМИ написали, что блюдо – неотъемлемая часть традиции целого ряда славянских и восточноевропейских народов, однако упоминается овощная похлебка из съедобного борщевика и свеклы еще в русских письменных источниках 16 века.

Тем не менее автор отметил, что спустя время каждая страна внесла в рецепт борща что-то свое и объясняет происхождение горячего по-своему. Однако некоторые читатели были удивлены, что в "борщевой войне" участвуют лишь две стороны.

"Борщ, конечно, польский", "Это [борщ по польскому рецепту – прим. ред.] отличается от того, что есть у украинцев и русских, но им нравится, потому что они никогда не пробовали ничего хорошего", "Я удивлен, что поляки не пошли воевать. Их борщ куда лучше по качеству, и он, вероятно, старше бедных подделок с востока",

– отметили в The Times. Перевод комментариев приводит "ПолитРоссия".

Недавно стало известно, что Минкульт Украины планирует внести борщ в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые Киев предпринял подобную попытку еще в 2018 г., напоминает РИА ФАН.

A timeless classic! #Borsch is one of Russia's most famous & beloved #dishes & a symbol of traditional cuisine🥣🥔🥕🌶🥄😍😋

"There's a theory that the name "borsch" originated from the Russian borschevik (hogweed), which in ancient Rus was used to make soups."#Delicious #yummy pic.twitter.com/KjAKRkEsOS