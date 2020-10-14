Транспортные карты частично разблокируют

Школьники Москвы выходят с каникул с 19 октября. Это подтвердил мэр города Сергей Собянин в среду, 14 октября.

При этом ученики с 1 по 5 классы вернутся в учебные заведения, учащиеся 6-11 классов будут 2 недели учиться дистанционно.

По словам Собянина, это решение принято после консультаций с врачами и эпидемиологами. По статистике, две трети заболевающих коронавирусом детей – это старшеклассники.

Соответственно, транспортные и социальные карты разблокируют только для детей, которые будут учиться очно.

Центры дополнительного образования и детские досуговые учреждения в столице останутся закрытыми до 1 ноября. Негосударственным образовательным организациям рекомендовано работать в таком же режиме.

Напомним, пожилым москвичам и жителям города, имеющим хронические заболевания, также рекомендовано оставаться дома до конца октября. Их социальные карты заблокированы до 28 октября.