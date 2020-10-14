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Школьники Москвы выходят с каникул с 19 октября. Это подтвердил мэр города Сергей Собянин в среду, 14 октября.
При этом ученики с 1 по 5 классы вернутся в учебные заведения, учащиеся 6-11 классов будут 2 недели учиться дистанционно.
По словам Собянина, это решение принято после консультаций с врачами и эпидемиологами. По статистике, две трети заболевающих коронавирусом детей – это старшеклассники.
Соответственно, транспортные и социальные карты разблокируют только для детей, которые будут учиться очно.
Центры дополнительного образования и детские досуговые учреждения в столице останутся закрытыми до 1 ноября. Негосударственным образовательным организациям рекомендовано работать в таком же режиме.
Напомним, пожилым москвичам и жителям города, имеющим хронические заболевания, также рекомендовано оставаться дома до конца октября. Их социальные карты заблокированы до 28 октября.
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