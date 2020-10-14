Порадует крупными плодами: как рецепт октябрьской прикормки для смородины

Порадует крупными плодами: как рецепт октябрьской прикормки для смородины
Фото: pixabay.com
Садоводы рекомендуют вливать раствор под корни и отложить опрыскивание до весны

Черная смородина всегда требует подкормки осенью – растение требует питательных веществ, чтобы пережить холодную зиму. Правильно подобранный препарат окажет положительное воздействие на синтез сахара – плоды будут слаще, а содержание калия в подкормке увеличит их размер.

Дачники советуют использовать для черной смородины калимаг – порошковидное удобрение с содержанием калия и магния. Такой препарат позволит улучшить плодородие грунта и привести в норму соотношение полезных микроэлементов в почве.

Как приготовить раствор из калимага

Размешайте три столовых ложки удобрения в десяти литрах воды. Такой пропорции вполне хватит на один куст. Если же растения молодые, то можно ограничиться двух ложек с тем же объемом.

Полученный раствор вливают под корни. Препарат можно засыпать и в сухом виде, но к холодам лучше смешать его с водой. Дачники не советуют опрыскивать листву в это время – такую процедуру лучше отложить до осени.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об урожайной схеме посадки клубники.

Егор МАЛКОВ

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