Космонавт показал снятые с МКС фото полета "Союза"

Он ждет прилета коллег, чтобы вернуться на Землю

Сегодня с утра российская ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз мс-17" отправилась в космос с космодрома "Байконур". На борту находился экипаж длительной экспедиции МКС-64, среди которых российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Стыковка с МКС должна произойти около 12 часов дня по Москве. 

За событием следили не только на Земле, но и в космосе. Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал, как выглядел запуск ракеты из МКС. Фотографию он опубликовал в "Твиттере", пишет телеканал "360"

По плану экипаж проведет в космосе 177 дней. Российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэсседи вернутся 22 октября на Землю. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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