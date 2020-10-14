Космонавт показал снятые с МКС фото полета "Союза"

Он ждет прилета коллег, чтобы вернуться на Землю

Сегодня с утра российская ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз мс-17" отправилась в космос с космодрома "Байконур". На борту находился экипаж длительной экспедиции МКС-64, среди которых российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Стыковка с МКС должна произойти около 12 часов дня по Москве.

За событием следили не только на Земле, но и в космосе. Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал, как выглядел запуск ракеты из МКС. Фотографию он опубликовал в "Твиттере", пишет телеканал "360".

«Фаворы», поздравляю с успешным пуском!



Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

По плану экипаж проведет в космосе 177 дней. Российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэсседи вернутся 22 октября на Землю.